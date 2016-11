Allgemein | STAR NEWS

Tracy Morgan: Trotz Trauma vergeben und vergessen

Tracy Morgan (47) hegt keinen Groll gegen den Mann, der ihn beinahe umgebracht hätte.

Der Darsteller ('30 Rock') erlitt im Juni 2014 einen schweren Unfall. Er war mit seinem Kollegen, dem Autoren James McNair, in einer Limousine in New Jersey unterwegs, als ein Lastwagen von Walmart sein Auto rammte. James starb, Tracy überlebte, allerdings musste er aufgrund eines schweren Hirntraumas, eines gebrochenen Beins und diverser anderer Verletzungen monatelang in die Reha, in der er unter anderem das Gehen neu lernte.

Trotz dieser Erfahrung hegt er keinen Groll mehr gegen den Fahrer des Lastwagens, wie er in der Late-Night-Show 'Conan' versicherte: "Ich habe ihm vergeben. Ich bin ihm nicht einmal mehr böse." Bei seinen Nachbarn sehe das allerdings wahrscheinlich anders aus, wie er scherzend hinzufügte: "Weißt du, wer ihm noch immer böse ist? Alle meine weißen Nachbarn. 'Wenn du dieses Ar***loch nicht angefahren hättest, würde er jetzt nicht neben mir wohnen!'"

Ein Jahr nach dem verheerenden Unfall hatten sich Tracy und Walmart auf eine Schadenersatzzahlung geeinigt. Obwohl nicht bekannt ist, wie viel Geld der Schauspieler erhalten hat, reichte es für einen Lamborghini und ein neues Haus, in das Tracy prompt eingezogen ist. Allerdings fahre er sein neues Auto kaum schneller als 45 km/h. "Ich rase nicht. Rasen ist für Kinder", gab Tracy Morgan zu verstehen.