Tori Spelling: Sie ist wieder schwanger

Tori Spelling (43) ist wieder guter Hoffnung.

Die Schauspielerin ('Beverly Hills, 90210') präsentierte ihren Babybauch auf Fotos für 'People'. "Es ist eine totale Überraschung", strahlte die Blondine im dazugehörigen Interview. "Aber wir wollten immer eine große Familie und ich bin total aufgeregt. Das Baby kommt zur besten Zeit. Nichts ist perfekt, aber ich bin so verliebt in meinen Mann und unsere vier Kinder. Das jetzt noch jemand dazukommt, ist ein Segen."

Tori Spelling ist mit Dean McDermott (49, 'Open Range - Weites Land') verheiratet und erzieht mit ihm den neunjährigen Liam, Stella (8), Hattie (5) und den vierjährigen Finn. "Dean sagte 'Wir haben doch gerade erst Finn aus seinen Windeln gekriegt. Ich dachte, wir wären fertig'", lachte die werdende Mutter. "Dieses Jahr sind die Kids zum ersten Mal alle in der Schule. Jetzt fangen wir also wieder von vorne an."

Ihr Gatte denkt allerdings schon über das passende Fahrzeug für seine wachsende Sippe nach: "Wir brauchen jetzt einen Sprinter Van", lachte der Kanadier.

Tori und Dean heirateten 2006, aber 2013 verdunkelte sich das eheliche Glück, als der Darsteller fremdging. Doch das Paar versöhnte sich wieder. Allerdings ist es noch von finanziellen Sorgen geplagt: Tori Spelling schuldet American Express umgerechnet 34.000 Euro von ausstehenden Kreditkartenrechnungen.