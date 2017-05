Allgemein | STAR NEWS

Tori Spelling: Romantische Instagram-Nachricht zum 11. Hochzeitstag

Tori Spelling (43) und ihr Mann Dean McDermott (50) scheinen wieder im siebten Himmel zu schweben.

Obwohl sich das Promi-Pärchen in der Vergangenheit fast getrennt hätte, ist das Eheglück der Stars nun wohl wieder perfekt. Zumindest auf ihrem Instagram-Account malt Tori ('Beverly HIll, 90210') ein romantisches Bild von ihrer Beziehung zu dem Schauspieler ('True Tori'), mit dem sie inzwischen fünf Kinder großzieht. "Ich teile diesen Moment von unserem Hochzeitstag mit euch, in dem wir gerade unseren Kindern beim Fußballspielen zuschauen", schrieb die Blondine am Sonntag [7. Mai] zu einem Foto, auf dem sie und Dean Händchen halten. "Herzlichen 11. Hochzeitstag! Du bist der heißeste Soccer-Dad", gratulierte Tori ihrem Liebsten außerdem. Später zeigte sie überdies einen Schnappschuss von einer Reihe von mit Metallic-Glasur überzogenen Donuts, die die Namen der zwei feiernden Eheleute sowie die Zahl 11 buchstabieren. "Wir feiern unseren Hochzeitstag mit unserem Baby im Arm, liegen im Bett und kuscheln mit den anderen vier Affen um uns herum", ließ die Darstellerin dazu wissen. Die Ehe von Tori Spelling und Dean McDermott drohte derweil vor einer Weile noch zu zerbrechen. 2013 betrog er sie, allerdings verzieh die Promi-Blondine ihrem Mann seine Untreue. Ihre Versöhnung wurde im März dann mit der Geburt ihres fünften Kindes, Sohn Beau, gekrönt.