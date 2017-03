Allgemein | STAR NEWS

Tori Spelling: Fünftes Kind mit Dean McDermott ist da

Tori Spelling (43) hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht.

Beau Dean heißt das fünfte gemeinsame Kind der Schauspielerin ('Beverly Hills, 90210') und ihres Ehemanns Dean McDermott, wie es am Donnerstag [2. März] in einem Statement im 'People'-Magazin verkündet wurde.

"Wir sind voller Liebe für Baby Beau", verriet Tori. "Er ist ein wahrer Segen und seine Brüder und Schwestern freuten sich sehr, ihn zu treffen! Wir sind alle wirklich dankbar für unsere große und schöne und gesunde Familie."

Und auf Twitter ging es noch weiter: "Wir sind so aufgeregt die Geburt unseres neuesten Mitglieds der McDermott-Familie zu verkünden! Heißt mit uns Dean McDermott willkommen", schrieb der '90210'-Star.

Beau Dean trifft nun auf seine Geschwister Finn (4), Hattie (5), Stella (8) und Liam (9), ein Halbbruder kommt da auch noch dazu. Papa Dean McDermott hat noch einen 18-jährigen Sohn aus seiner Ehe mit Mary Jo Eustace.

Tori wollte übrigens kein fünftes Kind, nachdem sie bei ihrer letzten Schwangerschaft mit einer Fehllage der Plazenta zu kämpfen hatte. "Ich dachte, wenn ich noch ein weiteres Kind bekomme, wäre mein Leben wahrscheinlich in Gefahr", erzählte sie vergangenes Jahr dem 'People'-Magazin. "Dean und ich haben vier wunderschöne Kinder zusammen und der Gedanke, dass sie keine Mutter haben, wenn etwas schiefgeht, war nicht etwas, was wir für uns in Ordnung war." Doch glücklicherweise ist alles bei Tori Spelling auch bei Baby Nummer fünf gutgegangen.