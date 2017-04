LIFESTYLE

Top 5 VIP Spielbanken in der Schweiz

Obwohl die Schweiz zu den Ländern in Europa gehört, welche die meisten Casinos besitzen, haben es Schweizer Spielbanken derzeit nicht leicht. Die zunehmende Konkurrenz mit dem Online Glücksspiel sorgt für rückläufige Umsätze. Der Schweizer Ständerat plant nun einen Heimatschutz für die Spielbanken im Lande. Das wäre auch hilfreich, denn viele der Casinos zählen zu den schönsten der Welt. Sie befinden sich in atemberaubenden Berglandschaften und werden zudem von zahlreichen VIP´s aus der ganzen Welt besucht. Die Schönsten von ihnen jetzt hier in der Zusammenfassung.

Die VIP Spielbanken – wo die Reichen und Schönen verkehren - Die besten online Casinos der Schweiz 2017 sind natürlich erlaubt und legal. Doch nicht immer will man im Internet zocken, sondern lieber einen tollen Abend in einer eleganten Spielbank verbringen und sich dort eine Nacht lang fühlen wie die Filmstars, Popgrößen und Modezaren, die dort regelmäßig verkehren. Sie zocken in den schönsten Casinos in der Schweiz um Millionen, und leben den Traum den jeder sich gerne erfüllen würde.

Eine der schönsten Spielbanken ist das Casino Baden. Es verfügt über eine A-Lizenz. Das bedeutet, großes Spiel wie Poker, Roulette, Blackjack und Baccarat sind dort vorhanden. Die Spielbank befindet sich in unmittelbarer Nähe von Zürich. Besonderheit in diesem Casino ist, dass es keine spezielle Kleiderpflicht gibt, ein gepflegtes Äußeres reicht aus. Der Eintritt beträgt zehn Schweizer Franken. Das Ambiente in den Räumen ist modern und traditionell zugleich. Es gibt drei separate Spielsäle. Einer von ihnen ist VIP-Pokerspielern vorbehalten. Die Tischlimits variieren, sind aber eher für High Roller ausgelegt.

Zu den luxuriösesten Spielbanken und den schönsten Bergcasinos gehört das Casino St. Moritz. Hier sind die Reichen und Schönen dieser Welt unter sich. Die Atmosphäre ist mondän und elegant. Die Spielbank verfügt über einen Hotelbereich – das Kempinski Grand Hôtel des Bains gleicht einem Königspalast. Das Casino St. Moritz des weltbekannten Wintersportorts ist Winter wie Sommer äußerst attraktiv. Internationaler Geldadel und Jetset vermischt sich mit einheimischem Publikum. Die Spielauswahl ist im Vergleich zu anderen Spielbanken relativ klein, aber sorgfältig ausgewählt. Im Großen Spiel stehen amerikanisches Roulette, Blackjack und Three Card Poker zur Verfügung. Im Kleinen Spiel besitzt das exklusive Casino rund 75 Spielautomaten. Anzug und Abendkleid sind hier selbstverständlich Pflicht.

Das Casino Kursaal Interlaken befindet sich in der Zentralschweiz. Interlaken ist ein berühmter und vielbesuchter Kurort. Das elegante Spielcasino des Ortes bietet amerikanisches Roulette, Blackjack und Texas Hold’em Poker im Großen Spiel an. Im Kleinen Spiel sind rund 134 Spielautomaten vorhanden. Auch hier besteht keine Kleiderordnung, aber ein gepflegtes Auftreten wird natürlich verlangt.

Das Grand Casino Luzern zählt zu den imposantesten Spielbanken in der Schweiz. Das edle Palastgebäude mit seiner beeindruckenden Säulenfassade beherbergt im Inneren mehrere Spielsäle, etliche Bars und Lounges und ist sehr komfortabel eingerichtet. Im Großen Spiel bietet die Spielbank eine große Auswahl. Von amerikanischen Roulette über Touch Bet Roulette und Blackjack bis hin zu Texas Hold’em Poker, Lion Stud Poker und Baccarat ist alles dabei. Auch das kleine Spiel überzeugt. Besucher können aus über 300 Spielautomaten auswählen. Auf elegante Kleidung wie Jackett, Krawatte und Abendkleid wird wertgelegt.

Zu guter Letzt sei noch das Gran Casino Locarno zu nennen, das am wunderschönen Lago Maggiore liegt, sich in einem Palast der Belle Epoque aus den 20-Jahren befindet und eine unvergleichliche Atmosphäre besitzt. Neben amerikanischem Roulette, Blackjack und Texas Hold’em Poker können sich Besucher an dem einzigartigen Tessiner Stud Poker versuchen, einer Abwandlung des Nationalkartenspiels Jass. Im Kleinen Spiel begeistert die Spielbank mit rund 150 unterschiedlichen Spielautomaten. Die Kleidung darf hier etwas lockerer sein.

Bildrechte: © ASjack - Fotolia.com