Tom Hiddleston: Taylor und ich kommen gut miteinander klar

Tom Hiddleston (35) und Taylor Swift (26) sind nach ihrer Trennung immer noch befreundet.

Im Juni stand die Welt Kopf, als bekannt wurde, dass der Schauspieler ('Marvel's The Avengers') und die Sängerin ('Blank Space') sich verliebt haben - nur wenige Wochen nachdem Taylor sich vom britischen DJ Calvin Harris (32, 'This Is What You Came For') getrennt hatte.

Lange hielt das Glück von Hiddleswift allerdings nicht: Anfang September gingen die beiden schon wieder getrennte Wege. Ein öffentlicher Trennungskrieg, wie ihn Taylor mir ihrem Ex Calvin führte, ist nach dem Liebes-Aus mit Tom allerdings sehr unwahrscheinlich. Die beiden verstehen sich nämlich nach wie vor bestens, behauptete der britische Schönling jetzt bei der Verleihung der Primetime Emmy Awards in Los Angeles höchstpersönlich. Dort wurde er vom 'People'-Magazin gefragt, ob er und Taylor befreundet seien. "Ja. Ja, das sind wir", betonte er.

Bis heute ist nicht bekannt, warum das Paar sich nach so kurzer Zeit getrennt hat. Gerüchten zufolge soll allerdings der öffentliche Druck dem Liebesglück zu schaffen gemacht haben.

Der Abend lief für Tom Hiddleston dann allerdings nicht gut weiter. Er war zwar dank seiner Darstellung in 'The Night Manager' als bester Hauptdarsteller in einer Reihe oder einem Film nominiert, zog gegen Courtney B. Vance (56, 'American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson') allerdings den Kürzeren.