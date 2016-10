Allgemein | STAR NEWS

Tom Cruise: Jack Reacher ist nah an den Leuten

Tom Cruise (54) ist fasziniert, wie sehr das Publikum auf seinen Charakter Jack Reacher reagiert.

Der Schauspieler ('Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel') ist wieder in 'Jack Reacher 2: Kein Weg zurück' in der Hauptrolle zu sehen, was ihn sehr freut, denn sein Part hat eine besondere Wirkung auf die Zuschauer, was er vorher so noch nicht erlebt hatte. "Reacher ist nicht jemand, der ein Blackberry, ein iPhone oder irgendein Elektrogerät besitzt", meinte Tom zum 'Empire'-Magazin. "Er ist nicht im Internet. Er hat eine einzigartige Sicht auf Menschlichkeit und auf die Gesellschaft. In einigen Belangen ist er der erfüllte Traum der Menschen."

Einige Kritiken unterstellen Jack Reacher aber eine gewisse Ähnlichkeit zu Toms 'Mission Impossible'-Rolle, doch für den Schauspieler sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge - er will nicht einmal mit dem erfolgreichen Franchise konkurrieren. Tom brauchte beispielsweise für Jack Reacher weniger lange, um sich in der Rolle wohl zu fühlen. Doch jede Person, die er darstellen soll, macht ihm "unendlich viel Spaß", erzählte er weiter. "Es forderte mich ein wenig, den Groove für Mission Impossible zu finden. Wenn du dir den ersten, zweiten und dritten Teil anschaust, siehst du, wie ich da alles ausprobiere." Dagegen war es ganz leicht für Tom Cruise, wieder in seinen Jack Reacher zu schlüpfen.