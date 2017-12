Allgemein | Gewinnspiele

Tolles Gewinnspiel zum Kinostart von “Zwischen zwei Leben – The Mountain between Us”

Nach einem tragischen Flugzeugabsturz in Not geraten, müssen sich zwei Fremde zusammenraufen, um unter extremen Bedingungen in einem abgelegenen, schneebedeckten Gebirge zu überleben. Als die Aussicht auf Hilfe schwindet, wagen sie sich auf einen schreckenerregenden Weg Hunderte von Meilen quer durch die Wildnis, auf dem sie sich gegenseitig fordern durchzuhalten und unerwartete Gefühle füreinander entfachen.

Regie für den Film führt der für einen Oscar® nominierte Hany Abu-Asad. In den Hauptrollen spielen Oscar®-Preisträgerin Kate Winslet und Idris Elba. Kinostart ist Donnerstag, der 7. Dezember 2017.

Und das Beste: Damit auch du für jedes Abenteuer perfekt ausgerüstet und jederzeit bereit bist, verlosen wir gemeinsam mit JACK WOLFSKIN zum Filmstart von „Zwischen zwei Leben – The Mountain between Us“ unter allen Teilnehmern einen 200 € Gutschein.

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Page und schreibt in die Kommentare, mit wem ihr den Film gerne gucken würdet. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 19.12.2017.

Bildrechte: © 2017 Twentieth Century Fox