Tim Bendzko: Er will ein Hund sein!

Tim Bendzko (31) träumt davon, einmal die Rolle zu tauschen.

Der ungewöhnliche Wunsch des Musiker ('Keine Maschine'): Er will ein Hund sein. Und zwar nicht irgendeiner, sondern seine französische Dogge Fridolin. Woher dieser verrückte Gedanke kommt, verriet er der 'dpa': "Fridolin führt einfach ein Leben, das finde ich unfassbar. Der liegt den ganzen Tag rum und wenn er dann mal raus kann, rennt er halt ein bisschen durch die Gegend und dann liegt er wieder rum. Und jeder der in den Raum kommt, streichelt den Hund. Was will man mehr?"

Der Vierbeiner des Sängers ist auf dem Plattencover seines neuen Albums 'Immer noch Mensch' zu sehen. Eigentlich sollte das gar nicht so sein - die Dogge hatte beim Shooting des Covers aber eigene Pläne: "Er ist eigentlich nur dabei gewesen, weil ich eben den ganzen Tag bei diesem Shooting war und der ja nicht die ganze Zeit alleine zu Hause sein kann. Und dann ist er einfach mitgekommen und hat sich nach zwei Sekunden einfach ins Bild gelegt, vor mich."

Das habe allen Beteiligten so gut gefallen, dass der Hund auch auf dem finalen Cover an der Seite des Musikers zu sehen ist. Fridolin ist mittlerweile unter Bendzkos Fans eine kleine Berühmtheit, sodass die Dogge eine eigene Instagramseite erhalten hat.

Gegenüber '1Live' gab er sogar zu, dass der Hundeaccount weitaus besser wäre als sein eigener. Die Begründung klingt zumindest plausibel: "Der ist so schön, den könnte ich mir den ganzen Tag angucken."

Tim Bendzkos neues Album 'Immer noch Mensch' erscheint am Freitag [21. Oktober] und wird mit Fridolins Hilfe sicher ein Erfolg.