Tila Tequila: Twitter-Account nach Nazibild gesperrt

Tila Tequila (35) darf ab sofort nicht mehr twittern.

Das Model postete ein Bild, auf dem sie den Hitler-Gruß zeigt. Da derartige Gesten gegen die Verhaltensregeln des Netzwerks verstoßen, war eine Sperrung des Kontos die logische Konsequenz.

Das Foto entstand mit einer Gruppe anderer Leute in Washington D.C.: Der Realitystar besuchte dort eine Rede des Nationalisten Richard Spencer (38), der selbst in die Schlagzeilen geriet, da er in dieser Rede Parolen wie "Heil Trump" losließ.

Tequila gehörte zu den Gästen dieser Veranstaltung und zeigte danach lächelnd den verbotenen Gruß in einem Foto. Die Besitzer des Restaurants, in dem das Bild entstanden ist, haben sich inzwischen für den Vorfall entschuldigt. Wie unter anderem 'Billboard.com' berichtet, haben sie auf Facebook verkündet, dass alle Einnahmen des Abends an eine Antinationalistische Vereinigung gespendet werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tila Tequila durch ihr Interesse an Hitler auffällt. Der Tiefpunkt dieser Zuneigung war mit Sicherheit ein Bild, das sie in knapper SS-Uniform und Waffe in der Hand vor dem KZ in Auschwitz zeigt. Das Bild ist zwar eine Fotomontage, allerdings schmälert das nicht die Absurdität des Posts. Sie selbst nennt sich in sozialen Netzwerken gerne "Wiedergeborener Hitler" oder "Hitila".

Dieses verrückte Verhalten brachte Tila Tequila in der Vergangenheit nur Ärger ein, so wurde sie unter anderem aus der britischen Version von 'Promi Big Brother' geworfen.

