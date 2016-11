Allgemein | STAR NEWS

Til Schweiger: Sein Engagement trägt Früchte

Til Schweiger (52) macht 50 Kinder glücklich.

Der Schauspieler und Regisseur ('Honig im Kopf') ist tatsächlich nicht nur ein Mann der großen Worte, sondern auch der großen Taten. Heute [16. November] eröffnet er eine Kindertagesstätte in einem Flüchtlingsheim in Osnabrück. Die Kita wurde hauptsächlich durch seine Til Schweiger Foundation finanziert, insgesamt flossen laut 'dpa' 500.000 Euro in den Bau - damit wurde mehr als die Hälfte der Kosten gedeckt, die restlichen 400.000 Euro steuerte das Land Niedersachsen hinzu.

Seit Ende 2014 leben in der Erstaufnahmeeinrichtung zum größten Teil Familien mit Kindern. Nun können sich 50 der Kleinen über einen Platz zum Spielen und Lernen freuen. Da das Haus in sogenannter Modul-Bauweise errichtet wurde, kann es aber auch wieder abgebaut und an eine andere Stelle platziert werden.

Til Schweiger setzt sich schon seit langem für Flüchtlinge und vor allem für die ganz Kleinen ein, so gründete er im August 2015 die Til Schweiger Foundation. Durch die Stiftung wolle er die Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher jeglicher Herkunft und ihrer Teilhabe an Bildung und sozialer Integration verbessern.

Doch sein Engagement brachte ihm nicht immer nur positiven Zuspruch - als er 2015 einen Hinweis auf eine Spendenaktion auf seiner Facebookseite postete, hagelte es zum Teil böse Kommentare. Doch die konnte Til Schweiger natürlich nicht unkommentiert lassen. "Oh Mann- ich hab's befürchtet!! Ihr seid zum Kotzen! Wirklich! Verpi**t euch von meiner Seite, empathieloses Pack! Mir wird schlecht!!!", schimpfte der Star damals.