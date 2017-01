Allgemein | STAR NEWS

Thomas Ohrner: Ich wurde offener und locker

Thomas Ohrner (51) sieht seinen Erfolg äußert positiv.

Eine Neuverfilmung von 'Timm Thaler' kommt im Februar 2017 ins Kino, doch eigentlich war es eine Serie in den 70ern, die diese Figur und damit auch den Schauspieler, Moderator und Sänger berühmt machte. Thomas Ohrner übernahm damals die Titelrolle und wurde schlagartig zum Kinderstar.

"Wenn man mit 14 vor 20 Millionen Menschen spielt, prägt das", gestand er im Gespräch mit 'Myway'. "Ich konnte mich nie verstecken, im positiven Sinn. Es hat mich offener und locker gemacht."

Doch sollte das Fernsehen nicht alles sein, was dem Vater von vier Kindern in seinem Leben bevorstand. "Ich bekam ein Angebot vom Radio und entdeckte völlig neue Sphären. Mein Glück. Als Moderator kann ich inhaltlich ganz anders eingreifen. Und ich kam nicht in die Verlegenheit, mein Image verwalten zu müssen."

Mehrere Standbeine zu haben, hat auch seine Vorteile, denn die Zukunft für gewisse Medien sieht Thomas Ohrner nicht sehr rosig. "Das Fernsehen als solches verliert immer mehr an Bedeutung. Es wird zwar immer noch genutzt, aber lange nicht mehr so wie vor zwanzig Jahren", meinte er zum 'Focus'. "'Timm Thaler' verfolgten damals über zwanzig Millionen Zuschauer. Das ist heute unvorstellbar und wird es so auch nicht mehr geben." Mal sehen, was der Kinofilm von 'Timm Thaler' heute für Erfolge einfahren kann. Thomas Ohrner hat in dem Streifen immerhin einen Gastauftritt.

Weitere Artikel