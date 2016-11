Allgemein | STAR NEWS

Thomas Hayo: Nicht so begeistert von Heidis Klon-Nummer

Thomas Hayo (47) war nicht so angetan von Heidi Klum (43) und ihren fünf Klonen.

Das bedeutet nicht, dass der TV-Star ('Germany's Next Topmodel') die Verkleidung des Models schlecht fand - die vierfache Mutter hatte dieses Mal andere zu den Prothesen greifen lassen und fünf Frauen in Klone von sich verwandeln lassen. Nein - Thomas Hayo fand nur, dass sie mit den vorherigen Kostümen nicht mithalten konnten: "Die letzen Jahre waren die Outfits eine Nummer besser", befand der gebürtige Saarländer gegenüber 'Bunte'. "Heidi als alte Lady, sie selbst mit 90 Jahren, fand ich faszinierend und letztes Jahr hat sie als Jessica Rabbit auch den Vogel abgeschossen." Er weiß auch, dass sich seine gute Freundin selbst immer unter Druck setzt, für ihre alljährliche Halloween-Party etwas zu bieten: "Das ist eine megaprofessionelle Vorbereitung. Heidi ist da schon seit heute Morgen in der Maske und man kann ja immer etwas absolut Spektakuläres von ihr erwarten."

Auch wenn er ihre Klon-Nummer nicht so spektakulär findet, wird das ihrer Freundschaft keinen Abbruch tun. Der Wahl-New-Yorker kennt die Berufsschönheit schon fast zwanzig Jahre: "Wir haben viele Gemeinsamkeiten: kommen beide aus bodenständigen Verhältnissen in Deutschland, sind beide in kleineren Städten aufgewachsen und haben in den frühen Zwanzigern den Schritt gewagt, in die große weite Welt zu gehen und dort ein Leben und eine Karriere aufgebaut", erklärte Thomas Hayo gegenüber 'Stylebook', warum er sich so gut mit Heidi Klum versteht.