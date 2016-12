Allgemein | STAR NEWS

Thomas Hayo, Heidi Klum und Michael Michalsky: Auf in eine neue Runde!

Heidi Klum (43) startet schon bald in die zwölfte 'Germany's Next Topmodel'-Staffel.

Gemeinsam mit Thomas Hayo und Michael Michalsky wird das schöne Model im kommenden Jahr wieder einer Reihe von jungen Frauen die Chance geben, ganz groß in die Modebranche einzusteigen. Der Sendetermin der ProSieben-Castingshow steht laut 'DWDL' auch schon fest: Los geht es am 9. Februar um 20:15 Uhr.

"Ich habe mit Thomas zusammen in ganz Deutschland die Kandidatinnen für unsere Teams gecastet", enthüllte Michael schon mal im Voraus. Sein Kollege Thomas Hayo versprach indes, dass sie dabei "geballtes Modelpotenzial gefunden" hätten.

Die elfte Staffel gewann die Jurastudentin Kim Hnizdo - und zwar vor den Augen von durchschnittlich 2,6 Millionen Zuschauern! Mit einem Marktanteil von fast 17 Prozent war die Show so erfolgreich wie schon seit Jahren nicht mehr, kein Wunder also, dass Heidi und Co. jetzt in eine neue Runde starten. Mal schauen, ob die auch so gute Quoten verbuchen kann.

Dass Thomas Hayo wieder als Juror und Mentor mit von der Partie ist, dürfte einige vielleicht überraschen, schließlich war er nach dem Finale der jüngsten Staffel nicht wirklich zufrieden. Seiner Meinung nach hätte nämlich die Kandidatin Elena Carrière den Sieg verdient gehabt.

"Elena ist mehr als nur schön, sie hat Brain und Personality. Ich finde Elena wandlungsfähiger, sie wirkt weiblicher", sagte der Creative Director damals im Gespräch mit dem 'in'-Magazin. "Warum es nicht Elena geworden ist, weiß ich auch nicht. Das muss ich mit Heidi noch diskutieren."