Thomas Drechsel: Ich wünsche Tuner die ganz große Liebe!

Thomas Drechsel (30) würde gerne sehen, dass Tuner glücklich wird.

Seit April 2009 ist der sympathische Berliner als Max 'Tuner' Krüger in der RTL-Erfolgsserie 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' zu sehen und musste in seiner Rolle schon so manches Drama überstehen. Derzeit fiebern die Fans aber richtig mit: Tuner ist in die Halbschwester seiner guten Freundin Anni verliebt und die Frage steht im Raum, ob Jule tatsächlich die Frau seines Lebens ist.

Wie so oft im Serien-Universum beginnt diese Liebe jedoch mehr als kompliziert: Nachdem sie sich zufällig begegnen und eine wunderschöne Nacht miteinander verbringen, verlieren sich Tuner und Jule aus den Augen, nur um sich Monate später wieder über den Weg zu laufen. Sofort knistert es zwischen den beiden. Das Problem: Jule ist noch jung, neu in Berlin und will erstmal vor allem Abenteuer erleben. Tuner ist dagegen auf der Suche nach dem ganz großen Glück.

Auch Thomas Drechsel fiebert mit seiner Figur mit: "Ich hoffe, Tuner findet irgendwann seine große Liebe - verdient hat er's ja", lächelte der Star im Interview mit 'RTL'.

Jule wird von Luise von Finckh (22) gespielt - die gebürtige Berlinerin ist sich noch nicht sicher, ob ihr Seriencharakter schon bereit für eine ernste Beziehung ist: "Jule weiß am Anfang gar nicht zu schätzen, was für ein toller Typ Tuner ist und wie gut er für sie ist", seufzte sie im gleichen Interview. "Für Jule ist Tuner ne spaßige Nummer ..."

Die Fans der beiden wünschen sich natürlich, dass Tuner und Jule glücklich miteinander werden.

Ob Thomas Drechsel im wahren Leben eine Freundin hat, ist indes ein Geheimnis - der Star hat bisher nichts dazu verraten. Was er hingegen gerne preisgegeben hat, war der Grund, warum er im vergangenen Jahr rund 30 Kilo abgenommen hatte. Von seinen einst 106 Kilo ist nicht mehr viel zu sehen. Auf Nachfrage des Magazins 'Bunte' gab Thomas ehrlich zu:

"Alles war super - bis auf meine Blutwerte. Die Ärztin sagte mir ins Gesicht: 'Herr Drechsel, wenn Sie so weiterleben und nicht endlich abnehmen, werden Sie in drei Jahren Schlaganfälle und Diabetes bekommen.'"

Diese Warnung hat sich Thomas Drechsel zu Herzen genommen - und damit wahrscheinlich noch mehr Fans für sich einnehmen können.

