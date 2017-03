Allgemein | STAR NEWS

The Who: Auf nach Vegas!

The Who stellen sich in eine Reihe mit Céline Dion (48), Jennifer Lopez (47) und Britney Spears (35).

Die Band ('Behind Blue Eyes') hat eine Residenz in Las Vegas bekommen. Dort werden die Jungs für zunächst sechs Shows im legendären Caesars Palace auftreten und vom 29. Juli bis zum 11. August das Publikum begeistern.

Wer von lediglich sechs Shows allerdings enttäuscht ist, hat Grund zur Hoffnung, denn hierbei handelt es sich erst einmal nur um eine erste Auflage - die Chance für weitere Konzerte sei groß.

Die Band verkündete die Nachricht ihres neuen Engagements selbst auf Twitter, indem sie schrieb: "Vegas! Wir werden das Colosseum im Caesars Palace mit einer Residenz über sechs Shows vom 29. Juli bis zum 11. August rocken! Die Tickets werden ab Freitag um 12 Uhr mittags angeboten."

Die Nachricht dieses neuen Engagements ist auch deshalb aufsehenerregend, weil sich die Rocker derzeit noch auf ihrer Abschiedstour befinden, die bereits 2014 begonnen hatte und im April dieses Jahres enden soll. Doch verstummen werden sie nun dank ihres Vegas-Projektes nicht und verlängern somit ihren Abschied noch. Das dürfte ihre Millionen Fans auf der Welt erfreuen, die sie 53 Jahre lang mit ihrer Musik beglückt haben. The Who dankt noch lange nicht ab.

Weitere Artikel