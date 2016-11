Allgemein | STAR NEWS

The Weeknd: Gegen Lampenfieber half nur Alkohol

The Weeknd (26) fällt es nicht leicht, sich vor Live Publikum zu öffnen. Trotzdem will er sich vor seinen Auftritten keinen Mut mehr antrinken.

Die Hits des Sängers ('The Hills') schlagen seit Monaten hohe Wellen, immer wieder landet er ganz oben in den Charts - aktuell mit seinem Song 'Starboy'. Was bei dem coolen Kanadier kaum einer vermutet: The Weeknd litt früher unter extremem Lampenfieber und wusste sich nicht anders zu helfen, als vor Auftritten zur Flasche zu greifen.

"Man muss die Nervosität in den Griff kriegen, Mann", betonte der Star in der 'Beats 1 Show on Apple Music'. "Du singst vor Menschen, das ist eine emotionale Sache ... Das ist nervenaufreibend. Du stellst dich im wahrsten Sinne des Wortes vor abertausende von Menschen."

Inzwischen trinkt The Weeknd keinen Tropfen mehr - er hat einen Weg für sich gefunden, mit dem Lampenfieber umzugehen. Quasi ein Psycho-Trick: "Ich stelle mir vor, dass die Leute nervöser sind, mich zu sehen, als ich es bin, sie zu sehen", grinste der Shootingstar. "Ich liebe es, aufzutreten."

Gerade weil er es so liebt, setzt der Entertainer auf eine maximal simple Bühnenshow: er, seine Musik und die Massen. "Ich stehe nicht dort oben und singe Playback, ich habe keine Backgroundtänzer, ich ziehe keine verrückte Show ab - es geht nur um mich und das Mikrofon", untermauerte The Weeknd.