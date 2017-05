Allgemein | STAR NEWS

The Rolling Stones: Sie gehen wieder auf Tour!

The Rolling Stones rocken zuerst in Hamburg.

Rockfans sind komplett aus dem Häuschen: Die Kultband geht wieder auf Tour! Wie sie selbst auf ihrer offiziellen Webseite verkünden, werden die Musiker im Herbst mehrere Konzerte in Europas größten Stadien spielen. Den Auftakt ihrer '#STONESNOFILTER'-Tour geben sie im Stadtpark in Hamburg am 9. September, daneben spielen sie in Deutschland noch am 12. September im Münchner Olympiastadion und am 9. Oktober in der Düsseldorfer Esprit Arena. "Ich bin so aufgeregt, im Herbst durch Europa zu touren und zu vielen bekannten Orten zurückzukehren, aber auch dorthin zu gehen, wo wir noch nie zuvor waren.", freute sich Frontmann Mick Jagger (73) in einem offiziellen Statement. Und auch sein Kollege Keith Richards (73) kann es kaum abwarten: "Hey Leute, wir kommen! Sehe euch da!" Die Tickets sind ab Freitag [12. Mai] via Webseite und bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

An Rente scheinen die rüstigen Rocker der Rolling Stones noch lange nicht zu denken: "Ich weiß nicht, wann ich aufhören werde. Momentan läuft es noch gut", meinte Jagger zumindest vor knapp zwei Jahren gegenüber der Zeitung 'The Telegraph'. "Wir dachten eigentlich, dass es nicht besonders lange gut gehen würde. Zu der damaligen Zeit gab es nur wenige Menschen, die lange Karrieren in diesem Geschäft vorweisen konnten." Nun halten sich die Rolling Stones aber schon seit über 50 Jahren im Musikbusiness - ein Abschied ist nicht in Sicht.