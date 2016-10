Allgemein | STAR NEWS

The BossHoss: Alkohol gehört dazu

Sascha Vollmer (45) und Alec Völkel (45) von The BossHoss gönnen sich ab und zu ein alkoholisches Getränk.

Die zwei Countrypop-Stars ('Don't Gimme That') übernehmen bei der vierten Staffel von 'Sing meinen Song' die Leitung von Xavier Naidoo (45, 'Bei meiner Seele') und wissen schon jetzt, dass dabei auch einige Gläser Bier, Sekt, Cocktails und Co. aufgetischt werden. "Alec und ich trinken gerne mal einen. Für uns gehört das zur Musik dazu, ohne uns wegzuknallen", erzählte Sascha der 'Bild'-Zeitung. "Frei nach Frank Sinatra: Einem Mann, der nicht trinkt, trauen wir nicht."

Sein Kollege versicherte anschließend allerdings, dass sie keine Trunkenbolde sind: "Bei uns war's wirklich harmlos. Echt jetzt!"

Ein bisschen spießig sind die beiden trotzdem, selbst was ihre Musik betrifft. "Wir sind beide sehr akribisch und perfektionistisch", betonte Gitarrist Sascha. Außerdem seien sie "keine 18 mehr", wie Alec - Leadsänger von The BossHoss - hinzufügte: "[Wir] haben Familie, verbringen unsere Freizeit nicht mehr in Kneipen, sondern zu Hause. Ich will meinen Kindern Werte vermitteln. Das Leben ist kein Spielchen."

An den Start geht die neue Staffel des Vox-Tauschkonzerts im neuen Jahr. Xavier verabschiedete sich derweil schon im Sommer von der Sendung: "Schweren Herzens habe ich mich vor wenigen Tagen endgültig dazu entschieden, nicht bei der nächsten Staffel von 'Sing meinen Song - Das Tauschkonzert' teilzunehmen. Es ist an der Zeit, mich wieder neuen Projekten zu widmen", erklärte der Sänger in einem Statement auf 'vox.de'. "Ich hatte eine tolle Zeit und es hat mir viel Spaß gemacht. Die Sendung hat mich musikalisch sehr geprägt und immer wieder inspiriert."

Neben The BossHoss als Gastgeber werden 2017 unter anderem auch Paddy Kelly, Lena Meyer-Landrut, Moses Pelham und Gentleman am Tauschkonzert teilnehmen.

