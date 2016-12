Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Überraschungs-Single mit Zayn Malik!

Taylor Swift (26) machte gemeinsame Sache mit Zayn Malik (23).

Bislang hat die Sängerin ('Shake It Off') im Jahr 2016 keine Musik auf den Markt gebracht, doch nun überraschte sie ihre Fans gleich doppelt. Kurz vor Mitternacht gab sie am Donnerstagabend [8. Dezember] bekannt, dass sie und Zayn Malik ein Duett für den Soundtrack von 'Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe' aufgenommen haben. Auf Instagram postete Taylor das Cover der Single, auf dem lediglich eine silberne Maske und der Titel des Songs zu sehen sind: 'I Don't Wanna Live Forever'.

Kurz darauf war das Lied bei iTunes zum Download erhältlich - und natürlich schoss der Track binnen weniger Stunden an die Spitze der iTunes-Charts. Als Taylor das herausfand, teilte sie ihre Freude gleich auf ihrem sozialen Medienkanal. Zu einem Screenshot der Charts schrieb sie: "Nun, das ist ja schnell eskaliert."

Geschrieben wurde der sexy Track von Taylor selbst, Hilfe holte sie sich aber von Jack Antonoff und Sam Dew.

Der dazu gehörende Film mit Dakota Johnson (27) und Jamie Dornan (34), die Fortsetzung zum Riesenerfolg 'Fifty Shades Of Grey, startet in Deutschland am 9. Februar 2017.