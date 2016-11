Allgemein | STAR NEWS

Taylor Swift: Sie hat es mal wieder geschafft

Taylor Swift (26) kann sich mit einer Menge Geld trösten.

In Sachen Liebe war das Jahr 2016 für die Sängerin ('Shake It Off') nicht gerade das erfolgreichste. Nach dem Split mit DJ Calvin Harris (32, 'My Way') versuchte sie es mit Schauspieler Tom Hiddleston (35, 'Thor') - doch auch dieses Glück hielt nur ein paar Monate. Aktuell soll da was mit Rapper Drake (30, 'One Love') laufen, wenn aber auch das nicht klappt, kann sich Taylor immerhin über ein prall gefülltes Bankkonto freuen.

Laut 'Forbes' ist sie in diesem Jahr der bestverdienende Star unter 30, nachdem sie 2016 um die 158 Millionen eingenommen hat. Diese Platzierung kommt nicht sehr überraschend, konnte Taylor Swift dieses Jahr doch schon den Titel als bestbezahlter Prominenter sowie als höchstbezahlte Frau im Musikgeschäft einheimsen. Grund für den Geldsegen ist ihr enorm erfolgreiches Album '1989' und die dazugehörige Tour.

Im vergangenen Jahr befand sich noch die Band One Direction auf Platz eins - Taylors Ex Harry Styles (22) und seine Kollegen müssen sich 2016 aber mit rund 102 Euro und Platz zwei zufriedengeben.

Ebenfalls auf dem Treppchen landete Fußballer Lionel Messi (29) mit 75 Millionen Euro.

Danach ist Frauenpower mit Adele (28, 74 Millionen Euro) und Rihanna (28, 70 Millionen Euro) angesagt.

Platz sechs ergatterte Justin Bieber (22) mit 52 Millionen Euro, The Weeknd (26) befindet sich mit 51 Millionen auf Platz neun.

Insgesamt erwirtschafteten die Top 30 im vergangenen Jahr knapp 1,4 Milliarden Euro.