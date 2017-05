Allgemein | STAR NEWS

Taylor Schilling: Ob Mann oder Frau – Liebe muss es sein

Taylor Schilling (32) will sich unabhängig des Geschlechts verlieben.

Die Darstellerin ist durch die beliebte Serie 'Orange is the New Black' zum internationalen Superstar geworden und muss sich daher auch regelmäßig Fragen zu ihrem Liebesleben gefallen lassen. Bislang war allerdings nie klar, welche Präferenzen Taylor hat. In der Netflix-Serie hat sie zwar heiße Liebesszenen mit Laura Prepon, aber steht sie auch privat auf Frauen? 2015 wurde sie mit der Sängerin Carrie Brownstein in Verbindung gebracht, allerdings wurde das nie offiziell bestätigt. Nun hat sich Taylor gegenüber dem britischen 'Evening Standard' geäußert und sich verteidigt, indem sie sagte, nichts bewusst verheimlicht zu haben:

"Ich hatte sehr ernsthafte Beziehungen zu vielen Menschen und ich bin eine allumfassende Person. Es gibt keinen Teil von mir, dem man ein Label aufdrücken kann. Ich passe in keine Schublade - das würde mich zu sehr einschränken."

Derzeit ist die Schauspielerin Single, allerdings sei sie bereit dazu, mit Mann oder Frau die große Liebe zu finden. Die Augen hält sie dafür offen, auch wenn sie momentan sehr beschäftigt sei: "Ich arbeite die ganze Zeit. Ich mache nicht wirklich irgendwas anderes. Aber ich hatte wundervolle Beziehungen. Ich hatte viel Liebe und es ist mir relativ egal, woher sie kommt", so Taylor Schilling.