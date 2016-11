Allgemein | STAR NEWS

Taylor Momsen: Druck ist immer da

Taylor Momsen (23) macht sich selbst das Leben schwer.

Die Schauspielerin ('Gossip Girl'), die nun auch mit ihrer Band The Pretty Reckless ('Make Me Want to Die') Erfolge feiert, lieferte im Oktober 2016 mit ihren Kollegen das dritte Album 'Who You Selling For' ab. Es war ziemlich anstrengend: "Es ist eines der besten Gefühle, wenn du einen guten Song hinbekommen hast und ihn zu Ende spielst und ihn dann vorstellen kannst", bemerkte die Blondine gegenüber 'Vogue.com'. "Es gibt wirklich kein besseres Gefühl. Aber dann holst du dich ganz schnell wieder runter, denn du musst ja wieder einen anderen Song hinbekommen. Der Druck kommt nicht von außen, sondern wir machen uns ihn selbst."

Für das neue Album holten sich Taylor Momsen & Co neue Leute ins Studio wie die Musikerin Janice Pendarvis, die schon mit Sting und David Bowie zusammenarbeitete und die auf zwei der neuen Songs mitsingt. "Zum ersten Mal hatten wir die Musiker mit im Studio, um ein richtiges Live-Gefühl zu haben, statt später vielleicht bei der Abmischung einen Keyboardsound dazuzulegen. Das hat den Liedern ein ganz neues Niveau gegeben", freute sich Taylor Momsen über ihre neue Produktion.