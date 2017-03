Allgemein | STAR NEWS

Take That: Robbie und Jason sind immer willkommen!

Die Jungs von Take That hätten nichts dagegen, wenn Robbie Williams (43) und Jason Orange (46) wieder zu ihnen stoßen würden.

Beide Männer schafften mit der britischen Popband ('Back for Good') ihren Durchbruch, kehrten ihr dann aber irgendwann den Rücken. Während Robbie bereits 1995 auf eine Solokarriere umsattelte, entschied sich Jason 2014, Abschied von Take That zu nehmen.

Das heißt aber nicht, dass ein Comeback ausgeschlossen ist, die restlichen Mitglieder - Gary Barlow (46), Howard Donald (48) und Mark Owen (45) - würden ihre beiden Ex-Kollegen nämlich jederzeit wieder bei sich aufnehmen.

"Wir sind freundschaftlich auseinander gegangen, also steht die Tür offen für Jay und Rob", so Gary gegenüber dem Magazin 'Fabulous'. "Jeder von uns in der Band kann kommen und gehen, wie er möchte."

Neben der Musik wird bei Take That auch Freundschaft großgeschrieben, vor allem nachdem ihr Verhältnis zu Robbie Williams nach seinem Abgang zunächst alles andere als freundschaftlich war. "Wir haben das in der Vergangenheit mitgemacht und wir tun alles, um das nicht zu wiederholen", versicherte Gary.

Inzwischen verstehen sich die Jungs bestens, weshalb sie auch immer wieder miteinander auftreten - zuletzt in der britischen Castingshow 'Let It Shine'. Robbie erklärte im Anschluss an ihre Performance, dass die Reunion von Take That eine "sehr emotionale" Angelegenheit sei. Für die Fans allemal - die müssen nämlich immer wieder sehnlichst auf Momente wie diesen warten.