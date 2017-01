Allgemein | STAR NEWS

Suki Waterhouse: Sie turtelt mit Diego Luna

Suki Waterhouse (25) hat offenbar eine neue Liebe gefunden.

Die schöne Schauspielerin ('Stolz und Vorurteil & Zombies') war von 2013 bis 2015 mit Hollywoodstar Bradley Cooper (42, 'Ohne Limit') liiert. Seitdem hatte Suki keine ernstzunehmende Beziehung mehr. Zuletzt soll sie angeblich mit 'Game of Thrones'-Star Richard Madden (30) angebandelt haben. Das scheint aber schon wieder Geschichte zu sein. Schließlich tauchten am Wochenende mehr als eindeutige Bilder auf, die das ehemalige Model beim Turteln mit einem ganz anderem Mann zeigten: Er ist ebenfalls Schauspieler und zurzeit dank seiner Hauptrolle in 'Star Wars: Rogue One' bekannter denn je. Die Rede ist von Diego Luna (37), mit dem die Britin offenbar einen romantischen Liebesurlaub in dessen Heimat Mexiko machte.

Keiner der beiden hat sich bisher zu den Fotos geäußert, ihrem Beuteschema scheint Suki aber treu zu bleiben: Schließlich ist Diego ganze 12 Jahre älter als seine Liebste. Vor seiner Beziehung mit der Londonerin war der gebürtige Mexikaner bereits einmal verheiratet: Seine Ehe mit der Sängerin Camila Sodi (30) wurde 2013 nach fünf Jahren wieder geschieden. Mit ihr zieht er zwei Kinder groß, Jerónimo (8) und Fiona (6).

Suki wollte sich indes eigentlich vorerst auf sich selbst konzentrieren, wie sie letztes Jahr verriet. "Obwohl ich glücklicher Single bin, verbringe ich viel Zeit damit, darüber zu träumen, verliebt zu sein. Aber momentan baue ich Sachen auf ? Ich mache all diese Dinge für mich. Ich weiß nicht, ob ich gerade die richtigen Werkzeuge habe, um in einer Beziehung zu sein", überlegte sie im Interview mit 'Glamour'.

Wenn man sich die Bilder von Suki Waterhouse und Diego Luna so anschaut, dann hat sie diese offenbar doch ...