Styling Tipps für Frühling und Sommer

Der Frühling hat nun offiziell begonnen und uns bereits die ersten warmen und sonnigen Tage des Jahres beschert. Die Winterjacke kann also hoffentlich für die nächsten Monate im Schrank verstaut werden. Wie in jedem Jahr bringt der Frühling auch neue Trends mit, die es zu beachten gilt, möchte man mit seinem Style positiv auffallen. Und so viel sei bereits vorweg erwähnt: Der Mode-Sommer 2017 hat es in sich! Ihr großes Mode-Comeback dürfen Neonfarben und plakative Slogan-Shirts feiern, aber auch breite Taillengürtel und sportliche Outdoor-Details sind wieder richtig angesagt und bringen neuen Schwung in euren Kleiderschrank. Außerdem erfreuen sich Vichy-Karos, funkelnde Pailletten auf Alltagsmode und knallige Pink-Looks wieder großer Beliebtheit.

Wie die Glamour berichtet, stehen unsere Arme im Frühjahr weiterhin im modischen Fokus: egal ob mit voluminösen, überlangen, ausgefransten, ausgestellten oder gerüschten Ballon, Puff- Keulen- oder Trompeten-Ärmeln.

Ob man es Vichy oder Gingham nennt – das würfelförmige Blockkaro gilt als absolut angesagt und hat in dieser Saison bereits sämtliche Laufstege erobert. Von bunten Variationen bis hin zur klassisch schwarzen Variante gab es sämtliche Ausführungen aus den Fashion Weeks von New York bis Paris.

Breite Schultern sind wieder voll im Trend. Einst in den 80er Jahren der letzte Schrei erfahren Puffärmel, Rüschen, schrille Farben, Metallic das Comeback eines ganzen modischen Jahrzehnts. Insbesondere scharfgeschnittene Anzüge und Kostüme mit Schulterpolstern sind aktuell besonders gefragt.

Das würde den rosaroten Panther freuen: Keine andere Farbe ist auf den internationalen Laufstegen aktuell präsenter als das knallige Rosa. In den verschiedensten Pink-Nuancen von Bubble Gum bis Fuchsia entfaltet sich der Rosa-Hype stets weiter.

Pailletten gehören eigentlich in die Kategorie der Party-Outfits. Doch diesen Mode-Sommer scheint sich dies zu ändern. Auch auf Alltagsteilen wie Shorts und lässigen Trägerkleidern agieren die glitzernden Plättchen als Blickfang und werten somit euer Outfit auf.

Auch diverse Shirts mit plakativen Slogans füllen wieder die Regale der angesagten Boutiquen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Botschaften politischer, feministischer, augenzwinkender oder sexueller Natur sind. Insbesondere zu femininen Röcken lassen sich die Slogan-Shirts super kombinieren.

Damit der Fokus auf unsere goldene Mitte gelegt wird, werden breite Taillengürtel und Corsagen wieder vermehrt eingesetzt und tauchen in nahezu jeder Kollektion auf. Die Designer setzen dabei häufig auf starke farbliche Kontraste zum restlichen Outfit.

Bildrechte: © sarymsakov.com - Fotolia.com