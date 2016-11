Allgemein | STAR NEWS

Sting: Konzert im Bataclan

Sting (65) eröffnet den Konzertsaal Bataclan in Paris mit einem Wohltätigkeitskonzert.

Der Sänger ('Fragile') wird am 12. November mit einer kleinen Band in der Halle auftreten, in der am 13. November 2015 Terroristen ein Konzert der Eagles of Death Metal stürmten und 89 Menschen töteten. Mit seinem Auftritt möchte Sting Geld für die Opfer und Hinterbliebenen sammeln, der Erlös geht an die Organisationen 'Life For Paris' und '13 Novembre: Fraternité Verité'.

"Wenn wir das Bataclan wiedereröffnen, haben wir zwei Aufgaben vor uns: Erstens, an diejenigen zu denken, die bei dem Terroranschlag ihr Leben verloren haben und zweitens, das Leben und die Musik zu feiern, die diese historische Stätte repräsentiert", schrieb Sting auf seiner Website. "Wir hoffen, dass wir damit dem Andenken und lebensbejahenden Geist derjenigen, die umkamen, Respekt erweisen. Wir sollten sie nie vergessen."

Die Eagles of Death Metal waren schon im Februar für ein Konzert in die Pariser Olympia-Halle zurückgekehrt. Überlebende hatten Freikarten bekommen, Publikum und Band ehrten die Opfer mit einem 89 Sekunden dauernden Schweigen.

Sting wird nun mit seinem Konzert im Bataclan versuchen, den Terroropfern ein musikalisches Denkmal zu setzen.