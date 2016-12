Allgemein | STAR NEWS

Steven Yeun: Hochzeit in L.A.

Steven Yeun (32) ist in den Hafen der Ehe eingelaufen.

Der aus der Hitserie 'The Walking Dead' bekannte US-Schauspieler mit koreanischen Wurzeln trat am Samstag [3. Dezember] mit seiner Freundin Joana Pak in Los Angeles vor den Traualtar. Die Trauung fand auf dem romantischen Anwesen Paramour Estate statt und das Jawort gab sich das Brautpaar vor einer Reihe von prominenten Gästen. Unter diesen befanden sich auch einige von Stevens Serienkollegen: Norman Reedus, Andrew Lincoln, Sarah Wayne Callies, Chandler Riggs und Melissa McBride waren mit von der Partie.

Der Bräutigam selbst ist übrigens nicht mehr Teil der 'Walking Dead'-Besetzung. Er verließ diese Anfang der siebten Staffel, die im Oktober in den USA Premiere feierte.

Kayce Pak, die Schwester der Braut, teilte derweil einen Schnappschuss von der Hochzeitsfeier auf ihrem Instagramaccount The Pak Pack. Das Foto zeigt die Frischvermählten in voller Montur: Während die professionelle Fotografin ein ärmelloses Brautkleid trägt und ihre Haare zu einem seitlich geflochtenen Zopf frisiert hat, ist Steven offenbar in traditionell asiatische Bräutigamstracht gehüllt.

"Es war wunderschön und etwas ganz Besonderes, gestern Abend die Liebe dieser beiden Menschen zusammen mit Freunden und Familie zu feiern", schwärmte Kayce in ihrem Post. "Diese ganze Woche war eine unglaubliche und lustige Zeit mit der Familie und es war großartig! Außerdem haben wir einen Schwiegersohn dazu gewonnen."

In der Familie seiner frischgebackenen Ehefrau scheint Steven Yeun bestens aufgehoben!

