Stefanie Giesinger und Marcus Butler: Für sie lernt er Deutsch

Marcus Butler (25) will Stefanie Giesinger (20) verstehen können.

Seit etwa einem halben Jahr sind die beiden das neue Traumpaar der Social-Media-Welt: Zusammen haben das deutsche Model und der britische YouTuber stolze 5,8 Millionen Follower auf Instagram und zelebrieren dort auch immer wieder gern ihre Liebe. Wie ernst es den beiden ist, verrieten sie in einem gemeinsamen Interview mit der 'Bild'-Zeitung. Schließlich lernt Marc, der in London lebt, für seine Liebste sogar ihre Sprache - bisher verständigen sie sich nämlich auf Englisch.

"Ich bringe ihm schon ein bisschen was bei, er hat sogar ein Deutsch-Buch", erzählte Stefanie stolz.

Im Gegenzug dazu haben sich ihre eigenen Englischkenntnisse seit Beginn der Beziehung natürlich ziemlich verbessert. "Ich kann mich noch gut an unser erstes Treffen erinnern, da habe ich nur stotternd: 'Hi, my name is Stefanie' gesagt", grinste die Berufsschönheit.

Mit Dingen wie Hochzeit und Familienplanung wollen sich die Stars indes noch Zeit lassen. "Wir sind ja wirklich noch echt jung und es ist deshalb nicht so, dass wir nun sagen morgen heiraten wir und dann bekommen wir Kinder", verriet Steffi vor Kurzem bereits auf Nachfrage der 'Gala' und betonte: "Marcus und ich genießen einfach die Zeit!"

Dabei können sich Marcus Butler und Stefanie Giesinger ja vielleicht bald schon auf Deutsch unterhalten.

