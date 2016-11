Allgemein | STAR NEWS

Stefanie Giesinger & Marcus Butler: Alles ist großartig

Stefanie Giesinger (20) ist mit ihrem Freund so glücklich wie nie zuvor.

Die Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' ist seit Sommer dieses Jahres mit dem YouTuber Marcus Butler (24) zusammen, der in Großbritannien lebt und arbeitet. Gemeinsam waren sie nun bei den MTV Europe Music Awards in Rotterdam und haben dort ein erstes gemeinsames Liebesinterview gegeben. Auf die Frage der 'Bild'-Zeitung, was Marcus an Stefanie besonders liebe, antwortete dieser unumwunden: "Es gibt nichts, was ich nicht an ihr liebe. Es ist unübersehbar, dass sie toll aussieht, aber sie ist auch die Person, mit der ich am meisten Spaß haben kann."

Dabei war es keinesfalls Liebe auf den ersten Blick, wie Stefanie zuvor bereits der 'Gala' verraten hatte: "Es war ein ziemlicher Zufall, dass ich Marcus kennengelernt habe auf der AmfAR-Gala. Am ersten Tag war das nur so, 'Hey ja, Steffi, Marcus, Marcus, Steffi', und irgendwann merkt man, man ist interessant füreinander und dann waren wir ganz lange im Kontakt und dann hat sich das so entpuppt, dass wir uns vielleicht mögen und jetzt schauen wir, in welche Richtung es geht. Wir sind sehr happy. Wir sind echt jung und wir genießen die Zeit."

Wenn die beiden Social-Media-Experten zusammen sind, legen Stefanie Giesinger und Marcus Butler aber ihre Handys beiseite, um sich ganz auf den jeweils anderen konzentrieren zu können.

