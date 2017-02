Allgemein | STAR NEWS

Stefan Gödde: Freude über den Fernsehpreis

Stefan Gödde (41) zeigt auf Facebook stolz seinen Fernsehpreis. Gemeinsam mit seinen Kollegen von 'Galileo' wurde der Moderator am Donnerstagabend [2. Februar] mit der TV-Trophäe für die beste Infotainment-Show ausgezeichnet. Anschließend posierten er und Co-Moderator Aiman Abdallah (52) mit dem Preis vor der Kamera und das Foto landete kurzerhand auf der Facebook-Seite des Stars. "Da ist das Ding", schrieb Stefan stolz zu dem Schnappschuss. Auf dem Social-Media-Profil von 'Galileo' dankte man außerdem den Anhängern des Fernsehmagazins: "Woohoo, gewonnen! Der Deutsche Fernsehpreis 2017 in der Kategorie Infotainment geht an Galileo. Und natürlich an euch Fans!" In der Kategorie 'Beste Unterhaltung Late Night' ging übrigens Jan Böhmermann mit seinem 'NEO MAGAZIN Royale' als Sieger hervor, 'Die Beste Show der Welt' von Joko und Klaas räumte hingegen als beste Primetime-Unterhaltung ab. Zur besten Schauspielerin erklärte man derweil Sonja Gerhardt für ihre Darstellung in 'Ku'damm 56', als bester Schauspieler ging Martin Brambach für 'Der Fall Barschel' hervor. Auch die Truppe hinter der Dramedy-Show 'Club der roten Bänder' hatte am Donnerstag Anlass zur Freude, was sie auch auf Facebook zum Ausdruck brachten: "Jaaa! Wir freuen uns über den 'Deutschen Fernsehpreis' als 'Beste Serie'", hieß es dort nach der Verleihung. 'Galileo'-Moderator Stefan Gödde befindet sich als Preisempfänger in diesem Jahr also in bester Gesellschaft!

