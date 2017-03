Allgemein | STAR NEWS

Stanley Tucci: ‘Die Schöne und das Biest’ räumt mit Tabus auf

Stanley Tucci (56) sieht mehr in seinem neuesten Projekt als schöne Unterhaltung.

Der amerikanische Schauspieler ist in 'Die Schöne und das Biest' als Maestro Cadenza zu sehen und ist damit der Film-Ehemann von Audra McDonald: Das Remake des Disneyklassikers von 1991 zeigt heute gleich zwei gemischtrassige Paare und den ersten schwulen Charakter von Disney - Tabus, die endlich gebrochen wurden.

"Die Idee von zwei gemischtrassigen Paaren war sehr unüblich", meinte Stanley Tucci, der derzeit mit seiner Frau Felicity in London lebt, zur britischen Zeitung 'The Evening Standard'. "Wenn du derzeit in England lebst, siehst du das oft im Fernsehen, hingegen siehst du das in Amerika nicht so oft. Im Fernsehen siehst du Werbung für Versicherungen und da ist eine schwarze Frau und ein weißer Mann oder ein asiatischer Mann und eine weiße Frau - das siehst du nie in Amerika."

Deswegen sei 'Die Schöne und das Biest' so wichtig: "Der Fakt, dass diese Dinge ein Teil des Films sind, ist wirklich, wirklich wichtig", erklärte der Schauspieler weiter.

Da stimmte ihm Emma Watson (26) natürlich zu, die in dem Film als Belle zu sehen ist. "Es gibt viele Modernisierungen, die man machen musste. Das Original von 'Die Schöne und das Biest' wurde 1991 veröffentlicht und jetzt ist es 2017. Die Dinge haben sich seitdem geändert", lächelte die Britin. "Die Filme wären flach, wenn sie nicht dem Zeitgeist entsprechen. Da muss es schon etwas zwicken."