Sportfreunde Stiller: Was ist Stress?

Die Sportfreunde Stiller haben ganz entspannt an ihrem aktuellen Album 'Sturm & Stille' gearbeitet.

Die Band ('Applaus Applaus') - bestehend aus Rüdiger Linhof, Florian Weber und Peter Brugger - ist eine der beliebtesten Formationen im deutschen Musikbusiness. Nun haben die Musiker ihre Fans mit der Ankündigung auf ihr neues Album glücklich gemacht, das am 7. Oktober erscheinen soll. Üblicherweise klagen Künstler immer über den Stress während der Produktion, doch nicht so die Sportfreunde Stiller. Im Interview mit der 'Abendzeitung München' erklärte Florian Weber:

"Stress ist ein Wort, das wir nicht so gut kennen. Wir sind ja froh, wenn die Leute aufmerksam auf uns sind und wir unsere Musik erklären oder an den Mann bringen können." Florian assoziiert das böse Wort mit Dingen, die man erledigen muss und nicht möchte. Deswegen ist ihm die Differenzierung sehr wichtig, wie er fortfuhr: "Klar, viele Termine bedeuten, dass man etwas mehr Aufwand betreiben muss, aber noch sind wir so glücklich mit unserer Arbeit, dass ich's nicht als Stress bezeichnen würde. Stress ist, wenn dir die Ketten runtergehen. Das ist Stress, wenn dir die Kette vom Fahrrad fällt."

Mittlerweile sind die Herren aber auch gelassener geworden, immerhin existieren die Sportfreunde Stiller bereits seit 20 Jahren. Da sieht man im Alter vieles lockerer ? und man arbeitet als Musiker auch anders, wie Peter Brugger im Gespräch vor einiger Zeit mit der 'Süddeutschen Zeitung' erklärte: "Ich gehe zum Beispiel anders an Texte ran. Mit 24 singt man anders über die Liebe als mit 44. Mit 24 will man entdecken, mit 44 will man bewahren. Ich glaube, das merkt man auch in unseren Liedern."