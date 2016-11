Allgemein | STAR NEWS

Sophia Wollersheim: Es gibt kein Liebes-Comeback!

Für Sophia Wollersheim (29) ist die Trennung endgültig.

Im Oktober trennte sich das Busenwunder ('Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!') von ihrem Noch-Ehemann Bert Wollersheim (65), mit dem sie seit 2010 verheiratet war. Der Düsseldorfer Bordellbetreiber machte sich allerdings Hoffnungen auf ein Comeback der Liebe und wollte für seine Sophia kämpfen. Die will davon aber nichts wissen. "Diesen Kampf hat er verloren", betonte sie gegenüber 'Bild'. "Es ist aus! Es wird kein Liebes-Comeback geben, wir sind definitiv kein Paar mehr, es hat sich nichts geändert."

Dabei behauptete Bert im Gespräch mit der Zeitung vor wenigen Tagen noch, dass sich die beiden durch die Trennung wieder nähergekommen seien.

Sophia streitet das nun ab: Sie konzentriert sich lieber auf ihre Arbeit. "Ich bin ein Workaholic und liebe es zu arbeiten", erklärte sie. Obwohl sie die Trennung "jetzt erst mal verarbeiten" muss, sei sie so wie es jetzt ist, sehr glücklich. "Mir geht es gut, aber klar ist es nicht immer einfach", gestand die Blondine.

Böses Blut herrscht trotzdem nicht zwischen Sophia und Bert, wie sie selbst gegenüber 'RTL' deutlich machte. "Es gibt natürlich auch Trennungen in Deutschland, die gehen wirklich durch den tiefsten Dreck, den man sich vorstellen kann und wir sind, denke ich, wirklich so eine Art Vorbildspaar oder Expaar, weil wir das jetzt nicht nötig haben, uns zu bekriegen."

So hätten die beiden nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander. "Ich werde ihn auch weiterhin unterstützen. Also es ist nicht so, dass ich sage 'Aus den Augen, aus dem Sinn'. Ich bin weiterhin für ihn da", so Sophia Wollersheim.

