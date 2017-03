Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Gavin und ich sind nur Freunde

Sophia Thomalla (27) amüsiert sich über die Liebesgerüchte mit Gavin Rossdale (51).

Nachdem eigentlich recht eindeutige Bilder der beiden aufgetaucht waren, beharrt die Entertainerin darauf, dass sie mit dem Ex von Gwen Stefani (47, 'Rich Girl') einfach nur befreundet ist. Obwohl es auf den Fotos, die in London geschossen wurden, doch nach etwas mehr aussieht - er spielt mit dem Bund ihrer Jeans, die beiden küssen sich mit geschlossenen Augen - sind sie angeblich nur gute Freunde. Denen gibt man bekanntlich ja auch mal ein Küsschen.

"Ich war beruflich in London. Gavin und ich sind alte Freunde, waren essen", betonte Sophia gegenüber 'Bild'. "Komisch, auf einmal überall Bilder, wie wir das Restaurant - übrigens zu dritt - verlassen und ich mich verabschiede."

Eigentlich war die Berlinerin zuletzt mal wieder mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54, 'Engel') liiert, begleitete ihn vor zwei Wochen noch zur Premiere seines Films 'Rammstein Paris'. Seit sechs Jahren führen die beiden eine turbulente On/Off-Beziehung. Zwischendurch heiratete Sophia in einer Pause mit Till den norwegischen Sänger Andy LaPlegua (41, 'My Life My Rules'). Impulsive Entscheidungen sind ihr also nicht gerade fremd. Was dahingehend über sie berichtet wird, ist ihr indes ziemlich egal.

"Es steht das in der Presse, was in der Presse steht", zuckte sie im Gespräch mit 'styleranking.de' mit den Achseln. "Ich mach das, was ich mache. Schlussfolgernd entstehen daraus Artikel. Die einen stimmen, die anderen nicht."

Ob an den Gerüchten um Gavin Rossdale also etwas dran ist, weiß nur Sophia Thomalla selbst.