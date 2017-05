Allgemein | STAR NEWS

Shakira: Ab heute im Goldrausch

Shakira (40) meldet sich mit einem spektakulären Album zurück.

Die Musikerin hatte vor drei Jahren ihr bislang letztes Album unter dem Titel 'Shakira' veröffentlicht und damit auch aufgrund eines Duettes mit Rihanna (29) für Aufsehen gesorgt. Die lange Durststrecke ist für ihre Fans nun vorbei, denn die neue Platte der Sängerin ist unter dem Titel 'El Dorado' ab sofort verfügbar. Einige Appetithappen hatte sie vorher schon gewährt, schließlich wurden vier Songs bereits veröffentlicht und erwiesen sich als Riesenhits, die Shakiras Ruhm zementierten:

'La Bicileta' in Zusammenarbeit mit Carlos Vives war 25 Wochen lang auf dem ersten Platz der Billboard Latin Airplay Charts, 'Chantaje' mit Maluma konnte bislang 1,1 Milliarden Klicks auf YouTube erreichen, 'Deja vu' mit Prince Royce war auf Platz eins der Billboard Tropical Songs Charts und 'Me Enamoré' ist derzeit in den Top 5 der Billboard Latin Pop Songs Charts. Das könnte auch daran liegen, dass es eines der persönlichsten Lieder ist, das Shakira jemals gesungen hat, immerhin handelt es von ihrer Liebe zu dem Fußballer Gerard Piqué.

Das Paar hatte sich 2010 kennengelernt. Gegenüber 'Telemundo' hatte Shakira bereits von ihrer einzigartigen Liebe geschwärmt: "Ich finde, dass unsere Geschichte ein großer Spaß war. Wir gingen viele Risiken ein und entgegen aller Erwartungen haben wir es geschafft, diese Familie zu formen, die wir heute sind. Wir alle haben eine Liebesgeschichte zu erzählen. Das ist meine."