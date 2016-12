Allgemein | STAR NEWS

Selma Blair: Ich bin nun eine bessere Person

Selma Blair (44) hat aus ihren Fehlern gelernt.

Im Juni kam es bei der Schauspielerin ('Eiskalte Engel') auf einem Flug von Cancun, Mexico nach Los Angeles zu einem Ausraster, verursacht durch Alkohol und Tabletten. Diese bittere Pille musste Selma aber anscheinend schlucken, denn sie begab sich danach in Therapie, sieht sich nun als geheilt an und ist sogar zu einem besseren Menschen geworden. "Ich bin vollständig genesen", meinte sie zum amerikanischen 'People'-Magazin. "Es war sehr erniedrigend. Ich kann nur sagen, dass du manchmal einen Moment hast, den du dir wegwünscht. Du machst alles, damit du dich besserst und durch diese Zeit kommst und eine bessere Person wirst."

Als wäre ihr Nervenzusammenbruch vor all den anderen Passagieren nicht schlimm genug gewesen, war ihr Sohn Arthur Saint (5) mit an Board. Der Kleine soll den Vorfall aber nicht wirklich mitbekommen haben. Selma lässt das aber nun alles hinter sich und will mit ihrem Nachwuchs ein paar Tage auf Hawaii verbringen, wo Arthur Saint seiner Leidenschaft für Vulkane nachgehen kann. "Ich mache einen Spezialtrip, nur ich und mein Sohn", fügte sie hinzu. "Wir fahren nach Hawaii - er mag Vulkane so sehr. Wir werden all das auskundschaften."

Bleibt nur zu hoffen, dass Selma ihren Worten treu bleibt und es nicht noch einmal zu so einem Vorfall kommt. Damals schrieb sie im 'Vanity Fair'-Magazin: "Ich habe einen großen Fehler gemacht. Nach einem wundervollen Trip mit meinem Sohn und seinem Vater habe ich Alkohol und Tabletten gemischt, das zu einem Blackout führte, wo ich Dinge sagte und tat, die ich zutiefst bereue." Selma Blair hat ja glücklicherweise aus ihren Fehlern gelernt.