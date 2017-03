Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Sie zweifelt an The Weeknd

Selena Gomez (24) ist nicht glücklich darüber, dass The Weeknd (27) wieder mit seiner Ex Bella Hadid (20) in Kontakt ist.

Das Supermodel und der Popstar, mit echten Namen Abel Tesfaye, hatten sich Ende 2016 nach fast zwei Jahren Beziehung getrennt - er hatte sich nicht lange mit Liebeskummer aufgehalten und in seiner Kollegin seine neue Freundin gefunden. Doch seit Selena und The Weeknd ein Paar sind, schwebt Bella über den beiden.

"Selena hat herausgefunden, dass Abel wieder mit seiner Ex Bella Hadid in Kontakt steht. Es war eigentlich alles harmlos - sie haben sich einfach nacheinander erkundigt - aber es kam zum großen Krawall", meinte ein Bekannter zur britischen 'Grazia'. "Er hat versucht, sie zu beschwichtigen, dass es da nichts gibt, worüber sie sich Sorgen machen muss, aber viele seiner engen Freunde spekulieren damit, dass es noch ungeklärte Sachen zwischen ihm und Bella gibt. Das macht Selena unsicher."

Ein anderer Freund will wissen, dass die Sängerin ihren Freunden gesagt habe, sie sei sich nicht sicher, ob die Beziehung noch Chancen hat.

"Selena hat schon Zweifel über die Beziehung geäußert und hasst es, mit Bella verglichen zu werden", verrieten die Freunde.

Während ihr Liebesleben vielleicht etwas chaotisch ist, geht es derzeit bei der Sängerin beruflich wieder aufwärts. Selena Gomez ist auf dem Cover der 'Vogue' zu sehen und hat ihren Followern auf Instagram schon verkündet, neue Musik und die Netfix-Show '13 Reasons Why' zu produzieren.