Selena Gomez: Romantischer Wochenendtrip mit The Weeknd

Wie ernst ist es zwischen Selena Gomez (24) und The Weeknd (26)?

Die Sängerin ('Come & Get It') und der kanadische Star ('Starboy') scheinen ziemlich verliebt zu sein. Erstmals sah man die beiden Anfang Januar in einem Restaurant zusammen, nun flogen sie schon nach Florenz. Doch zuvor musst noch Party gemacht werden, wie ein aufmerksamer Fan 'Entertainment Tonight' erzählte: "Sie sind zusammen mit The Weeknds Bentley weggefahren und kehrten zu seinem Haus zurück. Sie haben Händchen gehalten, als sie aus dem Restaurant gingen. Ihre Stimmung war fröhlich und verliebt. Es sah so aus, als hätten sie eine tolle Zeit zusammen."

Am Freitag [27. Januar] war es dann soweit: Selena und The Weeknd wurden in Florenz gesichtet, wie sie bei Santo Spirito essen gingen. Laut lokalen Augenzeugen buchten sie ein ganzes Restaurant, damit sie ungestört essen konnten. Außerdem besuchten sie das Museum der Uffizien mit einem Bodyguard.

Doch nicht jeder ist über die junge Liebe sehr erfreut. The Weeknds Ex, Model Bella Hadid folgt Selena in den Sozialen Medien nicht mehr, seit dem das Paar das erste Mal zusammen gesehen wurde, Selenas Ex, Justin Bieber, äußerte sich negativ über die Musik von The Weeknd.