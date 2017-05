Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Liebe auf den Lippen

Selena Gomez (24) hat The Weeknd (27) eine Liebesbotschaft ins Ohr geflüstert und alle konnten es sehen.

Die Musikerin ('Same Old Love') datet ihren Kollegen ('Starboy') seit Januar dieses Jahres und scheint mit ihm überglücklich zu sein. Nicht nur, dass sie zu einem seiner Konzerte gereist war, um ihm dort seelische Unterstützung zu leisten, nun trat sie am 1. Mai sogar mit ihm auf den roten Teppich der New Yorker Met Gala. Das Event findet alljährlich im Metropolitan Museum of Art statt. Um da hinzukommen, müssen sich die Stars und Sternchen auf dem Teppich dem Blitzlichtgewitter stellen. Dort war es auch, wo Reporter von 'E! News' Zeuge wurden, wie Selena ihrem Liebsten "Ich liebe dich" ins Ohr geflüstert habe.

Der Moment war jedoch heikel, denn nur wenige Sekunden nach dem neuen Traumpaar des Showbusiness' schritt Yolanda Hadid über den roten Teppich, die Mutter von Bella Hadid (20), die sich erst kurz vor der Beziehung zwischen Selena und The Weeknd von dem Rapper getrennt hatte. Diese war zwar auch auf der Met Gala, wich ihrem Ex und ihrer Nachfolgerin allerdings geschickt aus.

Bei Selena und The Weeknd blieb es nicht bei einer mündlichen Liebesbotschaft, denn sie gaben sich sogar in der Öffentlichkeit einen Kuss auf die Lippen, bevor beide in das Museum gingen.

Ihr Lover war jedoch nicht der einzige Grund, weshalb Selena Gomez der Hingucker des Tages war. Sie trug ein üppiges, detailreich ausgestattetes rosafarbenes Kleid von Coach. Ihr Liebling war schlichter angezogen, indem er sich für einen schlichten Anzug entschieden hatte, dem lediglich von einer auffälligen Brosche Farbe verliehen wurde.