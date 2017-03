Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Kurzbesuch bei The Weeknd

Selena Gomez (24) tut alles für ihren Freund.

Die Musikerin ('It Ain't Me') ist seit Anfang des Jahres mit dem Sänger The Weeknd (27, 'Starboy') zusammen, doch die frische Beziehung muss direkt zum Beginn einiges aushalten. Der Superstar ist momentan auf Welttournee und so kann sich das junge Paar nur ganz selten sehen. Zum Glück hat Selena genug Zeit und Geld, um ihren Partner hin und wieder mal zu überraschen. Im Februar stand sie in den Niederlanden plötzlich bei seinem Gig, jetzt jettete sie nach Sao Paulo um seinem Konzert dort beizuwohnen.

Am Sonntag [26. März] wurde sie an der Seite der Bühne gesichtet, wie sie ihrem Partner zujubelte. Auf Instagram postete sie zudem einen kurzen Clip des Spektakels. Kurz zuvor wurde im amerikanischen Frühstücksfernsehen ein Interview mit der Musikerin ausgestrahlt, in dem sie erklärte, dass sie ihren Arbeitsalltag so ausgerichtet habe, dass er perfekt in ihr Privatleben passt. So sei es ihr möglich, auch mal eben nach Europa zu reisen, um ihren Weeknd zu sehen. "Ich nehme mir einfach die Zeit, um ein Privatleben zu haben. Ich vermische das also mit der Arbeit und genieße das sehr, weil ich eigentlich schon immer der Arbeitstyp war", so Selena Gomez.