Selena Gomez: Gemütliches Date mit The Weeknd

Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) verbringen immer mehr Zeit miteinander.

Die Promis sollen DAS neue Traumpaar sein - bestätigt ist aber natürlich noch nichts. Trotzdem zeigen sich die Teenie-Ikone ('Kill Em With Kindness') und der R'N'B-Star ('The Hills') in jüngster Zeit immer öfter zusammen. So auch Ende der Woche, als Selena und The Weeknd gemeinsam den Club Tenant of the Trees in Silver Lake, Kalifornien gingen.

Das Witzige: Beinahe wären die beiden nicht aufgefallen, denn Sänger John Mayer ('The Age of Worry') und Comedian Dave Chappelle (43, 'Der verrückte Professor') waren ebenfalls vor Ort und ließen sich zu spontanen Performances hinreißen. Eigentlich gut für die frisch Verliebten - so achtete niemand genau darauf, ob sie sich nun küssten oder nicht.

Wobei das im Grunde auch egal gewesen wäre, immerhin gibt es schon Fotos, auf denen Selena und The Weeknd sich küssen. Anfang Januar erwischten Paparazzi die beiden in einem Restaurant in Santa Monica und drückten fleißig auf den Auslöser, als es heiß wurde zwischen den Stars.

Eine soll übrigens gar nicht erfreut sein über diese junge Liebe: Bella Hadid (20). Das Topmodel ist die Ex von The Weeknd und entfolgte Selena Gomez kurz nachdem die Knutschbilder öffentlich wurden.