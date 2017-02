Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Einblicke in neue Musik

Selena Gomez (24) scheint neue Musik fertig zu haben.

Die Sängerin ('Hands to Myself') postete auf Instagram einen kurzen Clip, in dem nur ihr Gesicht zu sehen war. So weit, so bekannt: Neu war allerdings das, was ihr Follower hören konnten, denn offenbar trällerte sie ein bislang unbekanntes Lied. Bei den Fans brach natürlich das große Rätseln aus. Schnell kam man darauf, dass das Lied 'It Ain?t Me' heißen könnte. Im Laufe der letzten Woche [30. Januar] wurde nämlich bei der 'American Society of Composers, Authors and Publishers' (ASCAP) ein Track mit genau diesem Titel gemeldet. Der registrierte Song stammt dabei aus der Feder des norwegischen DJs Kygo (25, 'Stay'). Gut möglich also, dass uns bald die fertige Kooperation von Selena und dem Produzenten erwartet.

Auf anderen Fotos, die der ehemalige 'Disney'-Star in seinen Instagram-Stories postete, wurde der DJ zudem verlinkt. Ein weiterer Hinweis, dass es sich beim neuen Track tatsächlich um 'It Ain?t Me' handelt?

Die Chance, dass 2017 ein Album von Selena kommt, ist nicht allzu gering. Ihre letzte Platte 'Revival' erschien 2015, der Vorgänger 'Star Dance' 2013. Dem Rhythmus zufolge wäre 2017 wieder Zeit für ein Album. Ein weitere Gast dafür ist vermutlich auch gesetzt: The Weeknd (26, 'Starboy'), mit dem Selena Gomez seit neustem zusammen ist.