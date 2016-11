Allgemein | STAR NEWS

Selena Gomez: Der tragische Star der AMAs

Selena Gomez (24) berührte alle Zuschauer der AMAs mit ihrer Dankesrede zutiefst.

Die junge Künstlerin ('Kill Em With Kindess') durfte sich gestern Abend [20. November] bei den American Music Awards in Los Angeles den Preis als beste Künstlerin im Rock/Pop abholen, doch statt ihren Gewinn mit einem strahlenden Showbiz-Lächeln zu krönen, entschied sich Sel dafür, den Zuschauern einen Einblick in ihre Probleme zu gewähren.

Die Musikerin war bei dem Event eigentlich gar nicht erwartet worden, als sie dann plötzlich auf dem roten Teppich stand, staunten viele nicht schlecht - immerhin markierten die AMAs damit den ersten öffentlichen Auftritt der Künstlerin, seit sie im Sommer ihre Tour abgebrochen und sich in eine Klinik begeben hatte. Selena Gomez leidet an der Autoimmunerkrankung Lupus, die sie immer wieder auch psychisch vor große Herausforderungen stellt.

Unter Tränen sagte sie dem Publikum im Microsoft Theatre: "Ich musste eine Pause machen, weil ich innerlich komplett zerbrochen war. Ich habe mich zusammengerissen, um meine Fans nicht im Stich zu lassen ... aber ich habe mich zu sehr zusammengerissen und mich damit selbst im Stich gelassen."

Inzwischen geht es der Exfreundin von Justin Bieber (22, 'I'll Show You') wieder besser und sie will ihren Bewunderern mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen hatte sie eine wichtige Botschaft:

"Wenn auch ihr innerlich zerbrochen seid: Ihr müsst es nicht bleiben", betonte Selena Gomez.

Damit gilt die Musikerin, die auch gerne als Schauspielerin von sich reden macht, als Highlight der American Music Awards - und das, obwohl andere Künstler mehr Preise einfahren konnten. Die großen Gewinner des Abends sind Justin Bieber, Shootingstar Drake, R'n'B-Königin Rihanna und It-Girl Ariana Grande.

Die wichtigsten Gewinner der AMAs 2016:

Künstlerin des Jahres

Ariana Grande

Newcomer des Jahres

Zayn Malik

Zusammenarbeit des Jahres

Work From Home - Fifth Harmony featuring Ty Dolla $ign

Pop/Rock Künstler

Justin Bieber

Pop/Rock Künstlerin

Selena Gomez

Duo oder Gruppe - Pop/Rock

Twenty One Pilots

Pop/Rock Album

Purpose - Justin Bieber

Pop/Rock Song

Love Yourself - Justin Bieber

Soul/R'n'B Künstler

Chris Brown

Soul/R'n'B Künstlerin

Rihanna

Soul/R'n'B Song

Work - Rihanna and Drake

Soul/R'n'B Album

Anti - Rihanna

Rap/Hip-Hop Künstler

Drake

Rap/Hip-Hop Song

Hotline Bling - Drake

Rap/Hip-Hop Album

Views - Drake

Electronic Dance Music

The Chainsmokers

Alternative Rock

Twenty One Pilots

Video des Jahres

Sorry - Justin Bieber

Tour des Jahres

Beyonce

American Music Award of Merit

Sting