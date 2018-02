Allgemein | FAMILIE | LIEBE | LIFESTYLE | SHOPPING

Selection Gustavia bringt den Frühling ins Haus – frühlingshaft dekorieren

Lassen Sie den Winter hinter sich und machen Sie Platz für Neues

Die Tage werden länger, der Frühling steht vor der Tür und es nährt sich die Zeit des alljährlichen Frühjahrsputzes. Traditionell wird das Zuhause einmal penibel geputzt und entrümpelt – die umfangreiche Aufräumaktion bringt nicht nur das Leben zurück in die eigenen vier Wände, sondern macht auch Raum für frische Ideen, um die Frühjahrszeit bei sich zu begrüßen.

Generell erweist es sich als hilfreich beim Putzen systematisch vorzugehen. Unser Tipp: Als erstes gründlich ausmisten, dann kann die Grundreinigung beginnen. Damit alles gut gelingt, kann beim Fegen der Andrée Jardin Design Besen benutzt und fürs Staubwischen zum Andrée Jardin Straußenwedel gegriffen werden. Nachdem der Frühjahrsputz geschafft ist, darf der Frühling dann endlich auch bei uns Zuhause Gestalt annehmen; mit schönen Accessoires in tollen Trendfarben darf jetzt nach Belieben gespielt und kombiniert werden. Hochwertige Heimtextilien und natürliche Deko können dabei für kuschelige Wohlfühlmomente sorgen und das mildere Wetter lädt zu längeren Aufenthalten an der frischen Luft ein. Wer also schon die nächste Entdeckungstour durch die Stadt geplant hat, sollte nicht auf die Markttasche aus Leinen von Helen Round verzichten – sie ist der perfekte Shopping-Begleiter.

Gartenliebhaber und Hobbygärtner werden sich bereits auf gemeinsame Stunden im Grünen freuen, die bei Bedarf auch mal auf der Picknickdecke verbracht werden können. Für unterhaltsame Abende und das gewisse Etwas sorgen dabei etwa die klassischen Gesellschaftsspiele von Wild & Wolf, die im Retro-Look der 50er Jahre bei dem Einen oder Anderen wunderbar nostalgische Gefühle hervorrufen dürften. Kurz gesagt: Genießen Sie die ersten warmen Tage, so wie Sie es möchten und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um im Frühling überhaupt erst einmal richtig anzukommen. Ein Jahreszeitenwechsel bedarf eines liebevollen Umgangs mit uns selbst und einer Eingewöhnungsphase an das Neue, das uns erwartet.

Bei Selection-Gustavia im Onlineshop finden Sie dazu die schönsten Dinge ausgewählter Manufakturen, um sich für das Frühjahr und alles was es mit sich bringt, inspirieren zu lassen. Wir wünschen einen guten Start in die neue Jahreszeit.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.selection-gustavia.de.

Bildrechte © Selection Gustavia/Andrée Jardin Design