Selbst gemachte Köstlichkeiten für deine Sommerparty

Verwöhne deine Freunde auf der nächsten Sommer Party mit einem ganz besonderen Highlight: Peppe Mineralwasser mit einem Schuss selbst gemachtem Kräutersirup auf und serviere ein erfrischendes, sommerliches Getränk! Auf www.mein-suedzucker.de findest du noch viele weitere leckere Südzucker-Rezepte, mit denen du deine Freunde auf der nächsten Sommer-Party beeindrucken kannst: Ob leckere Cocktails, Eis oder Waffeln – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Südzucker und WMF verlosen 6 stylische Wasserkaraffen mit je 2 Fruchtspießen. Damit setzt du deine Getränke so richtig in Szene!

Susi Südzuckers Rezept für Kräutersirup

Zutaten:

Für etwa 12 Flaschen je 500 ml:

• je 1 großer Bund Apfelminze, Zitronenmelisse und Zitronenverbenen

• 2 Orangen, in Scheiben geschnitten

• 4000 g Südzucker Sirup Zucker

• 3 Liter Wasser

Zubereitung:

Die Kräuter ausschütteln und von den starken Stielen befreien. Den Sirup Zucker in heißem Wasser auflösen, aufkochen bis die Lösung klar ist und über die Kräutermischung gießen. Die Orangenscheiben darüber geben und 48 Stunden kühl stellen.

Den Sirup durch ein feines Sieb abseihen, in sterile Flaschen füllen, gut verschließen und kühl lagern.

Für eine längere Haltbarkeit den Sirup vor dem Abfüllen 3 Minuten kochen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und rasch verbrauchen.

In der Wasserkaraffe 1,0 l schwarz Basic servierst du dein Wasser absolut zeitgemäß. Über ihre große Öffnung lässt sie sich bequem befüllen und über den Rand gießt du Flüssigkeiten zielsicher ins Glas. Der CloseUp-Verschluss öffnet und schließt mithilfe eines Kippmechanismus automatisch, und ein integriertes Sieb hält Eiswürfel und Zitronenscheiben beim Einschenken in der Karaffe zurück. Selbstverständlich passt sie in die Getränkefächer handelsüblicher Kühlschränke.

Mit den Fruchtspießen in 2 Größen (passend für alle WMF-Karaffen) verleihst du deinen Getränken ganz einfach eine fruchtige Note. Spieße einfach deine Lieblingsfrüchte auf und aromatisiere deine Getränke damit nach Lust und Laune.

Weitere Informationen findest du unter https://www.wmf.com/de

Entdecke mit Südzucker und WMF die zahlreichen Möglichkeiten um aus einem normalen Wasser eine spritzige und außergewöhnliche Erfrischung zu zaubern. Deine Gäste werden staunen!

Das Beste: Gewinne eins von sechs Sets bestehend aus Wasserkaraffe und einem Fruchtspieß.

Teilnahmeschluss ist der 20.08.2017.

