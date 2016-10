Allgemein | STAR NEWS

Sean Penn: Neue Freundin ist deutlich jünger

Sean Penn (56) hat eine neue Freundin - und die ist ziemlich jung.

Der Schauspieler ('Milk') hat sich wieder verliebt: Leila George (24) ist ihr Name und sie ist keine Geringere als die Tochter von Vincent D'Onofrio (57, 'Die glorreichen Sieben').

Am Mittwoch [5. Oktober] rätselte man noch über die mysteriöse Frau, die mit Sean Penn am Strand und im Meer von Hawaii herumtollte, als die Paparazzi das verliebte Paar beim Knutschen erwischt hatten. Die unbekannte Blonde ist aber eben keine Unbekannte, sondern die Tochter von Vincent D'Onofrio.

Leila George ist das einzige Kind von Vincent und seiner ersten Frau Greta Scacchi (56, 'Aus Mangel an Beweisen'), die genauso alt ist wie Sean Penn. Vincent ist gerade mal ein Jahr älter. Seans eigene Tochter Dylan Frances Penn (25) aus der Ehe mit Robin Wright (50, 'Forrest Gump') ist auch nur ein Jahr älter als Leila George.

Leila versucht es unterdessen auch als Schauspielerin: Neben James Franco und Tori Spelling ist sie in 'Mother, May I Sleep with Danger?' zu sehen und auch in James Francos 'The Long Home' bekommt sie einen Auftritt, wo unter anderem auch Ashton Kutcher und Josh Hartnett zu sehen sind.

Sean Penn scheint damit seinem Typ Frau treu geblieben zu sein: blond und Schauspielerin. Denn zuvor war er mit Charlize Theron (41, 'Monster') zusammen, liebte angeblich Scarlett Johansson (31, 'Lucy') und war mit Madonna (58, 'Vogue') und Robin Wright (50, 'House of Cards') verheiratet.