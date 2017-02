Allgemein | STAR NEWS

Sean Paul: Der Sänger ist zum ersten Mal Vater geworden

Sean Paul (44) durfte einen neuen Leadsänger begrüßen.

Der Dancehall-Sänger ('Get Busy') und seine Frau Jodi 'Jinx' Stewart Henriques sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am Sonntag [26. Februar] postete der Star ein Foto von sich und Jinx, wie sie gemeinsam mit ihrem neugeborenen Sohn in einem Bett liegen. Dazu schrieb Sean:

"Und dann waren wir zu dritt. Mein Sohn, der wahre Boss, Levi Blaze Henriques und meine Frau, die Boss-Mama Jodi Jinx."

Im August 2016 verkündete Sean, der mit vollem Namen Sean Paul Ryan Francis Henriques heißt, dass er bald Vater werde. Dazu lud er ein Foto von Jodi mit einer Gitarre und von sich am Klavier hoch. Auf dem Piano befand sich ein Paar Babyschuhe. Unter dem Bild hieß es: "Der Leadsänger kommt im Februar 2017 an."

Anfang Februar veröffentlichte Sean, der die jamaikanische TV-Moderatorin 2012 heiratete, noch ein Foto von ihr, auf dem sie nur in Unterwäsche bekleidet ihren großen Babybauch präsentierte. "Worte können nicht beschreiben, wie viel Aufregung du jetzt schon mit dir bringst, kleiner Mann. Ich kann es kaum erwarten, dich in dieser Welt begrüßen zu dürfen", kommentierte der Star das Bild.

Während eines Interviews mit 'BBC' enthüllte Sean Paul im Dezember, dass er sich nicht wirklich auf die neue Rolle vorbereiten würde. "Aber meine Frau und sie warnt mich vor ? Aber ich war schon immer so: 'Ach, ich werde ein toller Vater'", scherzte er. Das kann er nun ja ab sofort unter Beweis stellen.

