Scarlett Johansson: Ausstellungseröffnung mit Romain

Ist Scarlett Johansson (32) doch noch mit Romain Dauriac zusammen?

Die Schauspielerin ('Match Point') hatte den Journalisten 2012 kennengelernt und 2014 geheiratet. Gemeinsam haben sie eine zweijährige Tochter, die auf den Namen Rosy Dorothy hört. Nachdem Scarlett am Mittwoch [25. Januar] ohne ihren Ehering gesehen wurde, überschlugen sich die Berichte, dass es zwischen ihr und Romain ein für alle Mal aus sei. Ein Insider hatte gegenüber dem 'People'-Magazin behauptet, dass sich das Paar bereits im Sommer vergangenen Jahres getrennt habe.

Nur einen Tag nach den schockierenden News ist die Überraschung umso größer, denn das Paar war gemeinsam auf einer Ausstellungseröffnung in New York - und wirkte so vertraut und innig wie eh und je, wie Bilder der britischen 'Daily Mail' zeigen.

Es ist das erste Mal, dass das Ehepaar seit Oktober 2016 wieder zusammen gesehen wurde. Beide gaben allerdings kein Statement zum Status ihrer Beziehung ab, Männer sollten also vorsichtig sein, ihre Herzen nicht zu schnell in die Höhe schlagen zu lassen angesichts der Aussage, Scarlett Johansson sei wieder Single. Ihr Ehemann könnte das anders sehen.