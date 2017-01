Allgemein | STAR NEWS

Sarah Michelle Gellar: Bangen um den Sohn

Sarah Michelle Gellar (39) musste sich diese Woche Sorgen um ihren Nachwuchs machen.

Am Donnerstag [12. Januar] brachte die Schauspielerin ('The Crazy Ones') ihren vierjährigen Sohn Rocky James ins Krankenhaus, weil der sich mit einem Virus angesteckt hatte und plötzlich an Atemnot litt. Auf Instagram schrieb sie am Freitag schließlich: "Es hat sieben Jahre gedauert, bis eines meiner Kinder zur Notaufnahme musste. Ich glaube, das kann sich sehen lassen."

Zu ihrer Nachricht, postete die Promi-Mama, die mit ihrem Mann Freddie Prinze Jr. (40) außerdem Töchterchen Charlotte (7) großzieht, ein Foto, auf dem ihr Sohn ein Patientenarmband trägt. Weiter verriet Sarah Michelle: "Es war eine lange Nacht und anscheinend ist ein fieser Virus schuld. Zum Glück wurde Rocky jetzt wieder entlassen."

Sichtlich dankbar überschüttete die Hollywood-Schönheit außerdem das Krankenhauspersonal mit Lob und erklärte: "Ich habe mich nie so hilflos gefühlt wie in dem Moment, in dem ich zusehen musste, wie mein Kind nicht richtig atmen kann. Großen Dank an all die großartigen Ärzte und Krankenschwestern (und restlichen Angestellten), die 24 Stunden lang unermüdlich arbeiten, um zu helfen. Und ein Danke an seine große Schwester Charlotte, die nicht von seiner Seite weichen wollte."

Welcher Virus für Rockys Krankheit verantwortlich ist, enthüllte Sarah Michelle Gellar nicht, wenigstens weiß man jetzt aber, dass sich der kleine Mann auf dem Weg der Besserung befindet!